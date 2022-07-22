У Херсоні повідомляють про потужний вибух

У Херсоні прогримів потужний вибух в районі Зимівника. Місцеві жителі кажуть, що від вибуху затряслися будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал “Мост“.

Походження вибуху з’ясовується. Однак, за інформацією ЗМІ, він міг статися в кар’єрі біля нафтозаводу. Місцеві Telegram-канали вже опублікували фото з місця вибуху. На ньому видно, що дим був помаранчевого кольору.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що вибух був біля магазину “Епіцентр”. Там, за його словами, було багато ворожої техніки та боєприпасів.