Харківські поліцейські зафіксували злочин військових рф у селищі Степанки

11 травня у селищі Степанки з території приватного домоволодіння поліція вилучила тіла трьох загиблих громадян України. По цивільним стріляв російський танк. Наразі тіла двох чоловіків і жінки направлені на судово-медичну експертизу до міста Харкова. Поранених чоловіків окупанти вивезли до росії.

Подія сталася під час тимчасової окупації селища Степанки військовими російської федерації. Поліцейські спільно з прокуратурою провели огляд домоволодіння та фіксацію даного злочину. За словами начальника територіального підрозділу поліції Сергія Гугняка, люди загинули 27 березня від прямого пострілу російського танка в приватний будинок.

– Сьогодні поліція разом з Харківською обласною прокуратурою вилучила тіла трьох загиблих з території приватного домоволодіння, — повідомив Сергій Гугняк. — Тіла померлих направлені на судово-медичну експертизу до міста Харкова.

Про перебіг трагічної події розказав місцевий мешканець Денис. За його словами, зранку вони побачили танк, який направляв ствол у бік цивільних.

— Хтось сказав, що потрібно ховатися у будинку, всі почали переходити. Потім я почув постріл, все почало обвалюватися, було чутно автоматні черги, — пригадує чоловік. — Я побіг з будинку у бік поля. Коли все заспокоїлося, я повернувся додому та побачив поранених та загиблих. Потім ми ховалися в погребі та перейшли до сусіднього дому до підвалу.

Зі сльозами на очах згадує ранок 27 березня Ольга Карпенко, 30-річна донька якої теж загинула від пострілу російського танка.

— Моя донька померла від осколкового поранення. Вона мучилася майже добу. Село було під повною окупацією, тому швидка приїхати не могла, — згадує 52-річна жінка. — Потім ми 5 днів чекали на «зелений» коридор, щоб вивезти поранених та тіла загиблих. Однак коридор не відкрили, і загиблих вирішили захоронити на території домоволодіння.

Ольга розказала, що двох поранених місцеві мешканці спробували відвезти до Харкова, однак окупанти їх не пропустили. Людей кілька днів тримали в сараї, відібрали речі та гроші, допитували та відвезли до російської федерації.

Харківська поліція продовжує документувати злочини російських військових. За кожну смерть цивільних громадян, руйнування і знищення цивільної інфраструктури військові злочинці російської федерації відповідатимуть в міжнародних судах.

Національна поліція України