Окупанти здійснили удар трьома ракетами по населеному пункту під Одесою

Окупанти здійснили удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу «Іскандер» з Криму», — повідомив Марченко.

За його даними, внаслідок авіаудару, є постраждалі, однак точна кількість невідома.

«Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет та за кожен обстріл нашої землі», — наголосив Марченко. // УНІАН