Станом на 15.00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено

Зараз в районі населеного пункту Піщевик йдуть запеклі бої.

Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога.

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Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу.

Наразі Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив.

У полон потрапили російські окупанти.

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Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation

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