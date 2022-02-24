Станом на 15.00 продовжуються бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено

Зараз в районі населеного пункту Піщевик йдуть запеклі бої.

Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога.

Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу.

Наразі Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив.

У полон потрапили російські окупанти.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation