Окупанти знищили сім лікарень, пошкодили 104. Обстріляно 34 карет «швидких»

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти знищили сім лікарень і пошкодили 104. Крім того, вороги обстріляли 34 карети швидкої допомоги.

«19 день війни. Окупантами пошкоджено 104 лікарні. 7 відновленню не підлягає. Обстріляно 34 машини екстреної медичної допомоги», — написав Ляшко.

Він зазначив, незважаючи ні на що, система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців.

У зв’язку з чим МОЗ інформує про рішення, які допомагають системі триматись та робити свій вклад у перемогу над окупантами: