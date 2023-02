Китайську компанію викрили в поставках до Росії обладнання для ракет

Модулі, які компанія поставляє в РФ, можуть застосовуватися в російських та іранських дронах, а також російських ракетних системах для обстрілів України.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську компанію ComNav Technology в список міжнародних спонсорів війни.

Як йдеться в заяві на сайті НАЗК, ComNav виробляє і постачає в Росію навігаційне і радіолокаційне обладнання.

Як зазначається в повідомленні, компанія постачає в РФ навігаційні модулі з підтримкою російської системи ГЛОНАСС (аналог американського GPS).

“Модулі можуть застосовуватися в російських та іранських дронах, а також російських ракетних системах для обстрілів України. Докази цього НАЗК надала Рада економічної безпеки України. Починаючи з 24 лютого по 30 грудня 2022 року компанія ComNav Technology здійснила 73 поставки на територію РФ на загальну суму в $2,1 млн. Найчастіше компанія постачала Росії навігаційне та радіолокаційне обладнання”, – заявили в НАЗК.

У НАЗК підкреслили, що використання системи ГЛОНАСС в російській бойовій техніці практично повністю залежить від модулів іноземного виробництва.

“А оскільки в даний час закупівлі західних модулів стають все більш складними для Росії через розкриття численних схем “паралельного” (або ж “сірого”) імпорту, Росія все більше покладається на китайських виробників”,-резюмували в агентстві.

ComNav Technology і ГЛОНАСС

ComNav Technology є великим китайським виробником мікроелектроніки. Після вторгнення Росії в Україну, компанія не призупинила виробництво модулів з підтримкою ГЛОНАСС та іншої мікроелектроніки для російського ринку.

Навігаційна система ГЛОНАСС була створена ще в Радянському Союзі – перш за все, для виконання військових цілей: навігації безпілотників та ракетних систем, здійснення розвідувальної діяльності, координації наземних бойових угруповань та навігації військово-морського флоту.

За допомогою системи ГЛОНАСС російські військові здійснюють управління іранськими БПЛА типу “Shahed-136”.

НАЗК та спонсори війни

НАЗК вже внесла до списку міжнародних спонсорів війни наступні компанії: Procter & Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, Mondi Group / Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle.

Всі включені до списку компанії вносяться в базу даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group з метою захисту фінансового сектора від спонсорів російської війни.

Війна в Україні та позиція Китаю

19 лютого 2023 року видання CNN повідомило, що Китай нібито веде подвійну гру. Публічно Пекін виступає за мир, але є “тривожні” сигнали говорять про те, що Китай готується таємно поставляти летальну зброю Росії.

У відповідь на це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками у разі передачі Росії летальної зброї для застосування в Україні. За його словами, це вплине на відносини з США, які готові до заходів у відповідь.

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перейде “червону лінію”, якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії для її війни проти України. Вона зазначила, що Вашингтон вітає заяву Пекіна про його бажання миру, але підтримка російського вторгнення в Україну є неприйнятною.

Раніше на Мюнхенській конференції з безпеки глава МЗС Китаю Ван і заявив, що Пекін готовий представити власні мирні пропозиції для України та Росії. У Китаї зазначають, що війна має припинитися. Ван і додав, що пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет всіх держав повинні поважатися.

20 лютого 2023 року Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Сполучені Штати “не мають права читати лекції” про постачання зброї в Росію. // УНІАН