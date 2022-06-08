Окупанти знову обстріляли зі своєї території прикордоння Сумщини

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Втрат серед особового складу та техніки немає.

Сьогодні вранці російські військові обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області з території РФ.

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджені шість будинків і авто

Наслідки обстрілів Сумщини 8 червня. Фото: ОК Північ у Telegram

Про це повідомляє у Telegram Оперативне командування Північ.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі.

“З 05:15 до 05:25 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) в напрямку населеного пункту Середина-Буда (попередньо – з міномету калібру 120 мм та САУ)”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора опівдні ворог обстріляв з артилерії Великописарівську та Юнаківську громади Сумської області. Окупанти вели вогонь зі своєї території. // LB.ua

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