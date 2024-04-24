Кіберфахівці СБУ «відключають» ворожі комплекси спостереження та засоби РЕБ на фронті

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За допомогою дронів-камікадзе вони регулярно нищать комплекси відеотепловізійного і технічного спостереження «Муром», «Гренадер» і «Пергам». Окупанти використовують їх для виявлення українських захисників і коригування артилерійських ударів.

Окрім того, кіберфахівці СБУ палять засоби радіоелектронної боротьби, призначені для придушення зв’язку, а також іншу ворожу техніку:

  • 15 комплексів спостереження
  • 28 засобів РЕБ і РЕР, серед яких: «Силок-01», «Поле-21», «Стриж», Р-330Ж «Житель»
  • 4 вузлів зв’язку ворога
  • 27 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки
  • 6 танків, 5 гаубиць Д-30, 5 ББМ, 3 САУ, 7 120-мм мінометів з розрахунками та інше.

Працюємо до повної Перемоги!

Служба безпеки України

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