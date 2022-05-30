Українські бійці збили унікальний російський вертоліт Мі-35МС для VIP-перевезень (фото)

Вертоліт був розроблений для російського військового командування.

Українські захисники знищили унікальний російський вертоліт Мі-35МС з автоматом перекосу, як у ударного вертольота Мі-28.

Про це повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, опублікувавши фото.

Мі-35МС – це вертоліт зв’язку та управління, призначений для VIP-перевезень. Він був розроблений для російського військового командування. Є модифікованою версією бойового вертольота Мі-35М, але з рядом унікальних особливостей.

Є інформація, що станом на січень 2017 року в Росії було понад 120 одиниць вертольотів Мі35-М. Вартість одного такого вертольота у 2013-му році становила до $36 мільйонів.

Для довідки. Автомат перекосу – механізм для управління несучим гвинтом, який забезпечує управління вертикальним переміщенням вертольота, а також його нахилом по крену і тангажу. Для цього автомат періодично змінює кут установки кожної лопаті гвинта в залежності від того, де лопать виявляється в певний момент часу в ході обертання гвинта як цілого. // УНІАН