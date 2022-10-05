Окупанти атакували Білу Церкву дронами-камікадзе: є постраждалий
Окупанти вночі вдарили по Білій Церкві дронами-камікадзе типу Shahed-136. Усього було зафіксовано 6 влучань та вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
“Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура”, – розповів він.
Наразі, за його словами, триває ліквідація наслідків обстрілів.
“На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується. Прошу жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки”, – додав він.