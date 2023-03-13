Окупанти обстріляли школу в Авдіївці, убивши жінку
Росіяни завдали два ракетних удари.
Російські загарбники обстріляли школу в Авдіївці Донецької області, загинула місцева мешканка.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
“Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка”, — написав Єрмак.
Нагадаємо, що у неділю, 12 березня, окупанти вели обстріли на Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках.
11 березня у Костянтинівці одна людина загинула від обстрілів окупантів, щонайменше троє дістали поранення. // LB.ua