Окупанти обстріляли школу в Авдіївці, убивши жінку

Росіяни завдали два ракетних удари.

Російські загарбники обстріляли школу в Авдіївці Донецької області, загинула місцева мешканка.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

“Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка”, — написав Єрмак.

Нагадаємо, що у неділю, 12 березня, окупанти вели обстріли на Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках.

11 березня у Костянтинівці одна людина загинула від обстрілів окупантів, щонайменше троє дістали поранення. // LB.ua