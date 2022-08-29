Окупанти обстрілюють житлові будинки у Миколаєві, є загиблі
Тварюки окупанти обстрілюють у Миколаєві житлові будинки.
Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, є загиблий перехожий та цивільні у будинках, передає УНН.
Спершу Кім відзначив, що окупанти щільно обстрілюють центр Миколаєва.
“Є ще виходи ракет. Не виходимо із сховища. Але все одно на душі радісно, віримо ВСУ!” – написав голова ОВА.
“Тварюки окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтеся в укриттях”, – додав Кім.
Він також закликав журналістів нічого не повідомляти.
“Поспішати нікуди, перевіряйте ще раз очима інфу. Усі служби працюють”, – резюмував голова ОВА.
Раніше мерМиколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті лунають потужні вибухи.