Окупанти обстрілюють житлові будинки у Миколаєві, є загиблі

Тварюки окупанти обстрілюють у Миколаєві житлові будинки.

Як повідомив голова ОВА Віталій Кім, є загиблий перехожий та цивільні у будинках, передає УНН.

Спершу Кім відзначив, що окупанти щільно обстрілюють центр Миколаєва.

“Є ще виходи ракет. Не виходимо із сховища. Але все одно на душі радісно, віримо ВСУ!” – написав голова ОВА.

“Тварюки окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтеся в укриттях”, – додав Кім.

Він також закликав журналістів нічого не повідомляти.

“Поспішати нікуди, перевіряйте ще раз очима інфу. Усі служби працюють”, – резюмував голова ОВА.

Раніше мерМиколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті лунають потужні вибухи.