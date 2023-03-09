Окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Висвітлення доручено покидьку Соловйову

Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування рф планує проведення масштабної провокації на кордоні України і білорусі.

Для детального висвітлення провокації в білорусь має прибути головний російський пропагандист володимир соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в рф.

Для цього на територію білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці рф.

Нагадуємо, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території білорусі.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України