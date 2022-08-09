Окупанти розстрілюють своїх та оформлюють їх безвісти зниклими: перехоплення ГУР

Російські солдати намагаються втекти з поля бою, але за це їх розстрілюють свої військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР Міноборони України.

Українська розвідка змогла перехопити розмову російських військових та опублікувати її на своїй сторінці. У розмові один росіянин жаліється іншому на те, що власні солдати розстрілюють тих, хто тікає з фронту. Також відбуваються обстріли власних позицій з “градів”, оскільки коригувальники регулярно плутаються та надають невірну інформацію. Також росіянин розповів, як вони штурмують одні й ті самі позиції, внаслідок чого окупанти зазнають великих втрат у живій силі. Поранені вимушені самостійно повзти до російських позицій, аби врятуватись. Тих, хто тікає з позицій, розстрілюють та потім записують у безвісти зниклих.