Окупанти вдарили безпілотниками по Нікополю, убивши жінку

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Осколкові поранення дістав чоловік.

Сьогодні після обіду росіяни вдарили двома дронами-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області.

Окупанти вдарили безпілотниками по Нікополю, загинула жінка

Ілюстративне фото. Фото: Микола Лукашук

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки загинула 67-річна жінка. Осколкові поранення отримав чоловік. Постраждалого госпіталізували. Наслідки ворожих атак уточнюються.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Червоногригорівську громади Нікопольського району. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж теплиць, побита господарська споруда. Люди вціліли. // LB.ua

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