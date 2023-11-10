Окупанти вдарили безпілотниками по Нікополю, убивши жінку

Осколкові поранення дістав чоловік.

Сьогодні після обіду росіяни вдарили двома дронами-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки загинула 67-річна жінка. Осколкові поранення отримав чоловік. Постраждалого госпіталізували. Наслідки ворожих атак уточнюються.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Червоногригорівську громади Нікопольського району. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж теплиць, побита господарська споруда. Люди вціліли. // LB.ua