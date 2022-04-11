300 000 квадратних кілометрів території України потребують гуманітарного розмінування, — ДСНС

Приблизно 300 тисяч квадратних кілометрів території України повинні бути обстежені на предмет мінувань та можуть потребувати гуманітнрого розмінування.

Про це на брифінгу в Медіа-центрі Україна (Київ) повідомив начальник управління організації піротехнічних робот та гуманітарного розмінування ДСНС України Олег Бондарь.

За словами Бондаря, після звільнення населених пунктів від російських окупантів ДСНС в першу чергу проводить їх обстеження та розмінування.

💬«Алгоритм дій такий. Першочергово – обстеження населених пунктів на предмет наявності вибухонебезпечних предметів, далі – відновлення ліній електропередач, забезпечення безпечної роботи аварійних бригад енергетиків, водоканалів, газовиків тощо. Наступне – розмінування доріг, і лише після цього ми можемо вийти на сільськогосподарські угіддя та працювати з фермерськими господарствами та аграріями стосовно проведення посівних робіт. Ми будем намагатись зробити все, аби якомога швидше надати нашим аграріям можливість провести посівні заходи», — сказав Бондарь.

У ДСНС працюють близько 550 піротехніків, спеціалісти є у всіх регіонах.

💬 «Наші фахівці дуже висококваліфіковані, вони можуть працювати та працюють з боєприпасами типу Калібр, Іскандер, іншими, які застосовуються з літаків, ракетами типу «земля-повітря», «повітря-повітря». Окупанти застосовують системи залпового вогню з касетними елементами, і ці касетні елементи розлітаються на великі площі і стають у бойове положення. Ми знешкоджуємо їх на місті виявлення. Проблем зі знешкодження боєприпасів різних типів для наших саперів немає», — запевнив Бондарь.

За даними ДСНС, в середньому за добу фахівці вилучають від 2 до 6 тисяч вибухонебезпечних предметів та обстежують сотні гектарів територій.

Основні зусилля саперів зараз зосереджені на напрямках Бучі і Ірпеня, Бородянки, Гостомеля, Немішаєва, населених пунктах Бузова, Залісся, Богданівка, а також на Чернігівському та Ніжинському напрямках, працюють у місті Тростянець у Сумській області тощо.

💬«Місто Ірпінь ми пройшли, але є домогосподарства, де не було мешканців, а ми як служба порятунку не можемо заходити на подвір’я [без присутності власників]. Ми залишаємо листівки, і якщо людина повертається – просимо викликати ДСНС та провести обстеження будинку, отримати дозвіл перебувати там», — зазначив Бондарь.

Він підкреслив, що дозвіл повертатись до населених пунктів надає місцева влада, і закликав виконувати вказівки місцевих керівників щодо можливості або заборони повертатись. До проведення обстеження перебувати у будь-яких населених пунктах небезпечно.

💬«Дуже багато фактів застосування боєприпасів проти цивільного населення. Ми знешкоджували мінування під’їздів багатоповерхових будинків, протипіхотні, протитанкові міни, крім цього на Харківщині є випадки застосування систем дистанційного мінування; [… ] гранати на розтяжках встановлені на подвір’ях, дуже багато вилучаємо вибухонебезпечних предметів в меблях всередині помешкань. Граната може бути навіть у стакані, без чеки, зафіксована. Це дуже небезпечно. Тому я прошу всіх громадян перед тим, тим я зайти в будинок, звертатись до ДСНС або до поліції з метою обстеження будівлі. Ви повинні бути впевнені в тому, що будинок безпечний», — додав Бондарь.

Крім того, ДСНС фіксує всі випадки застосування заборонених міжнародним законодавством боєприпасів у встановленому порядку та передає докази для застосування їх у юридичній площині.

💬«Всі завдання виконуються своєчасно. Надалі ми також гарантуємо виконання всіх завдань, щоб наші громадяни відчували себе у безпеці», — додав представник ДСНС.

Ukraine Media Centre Kyiv