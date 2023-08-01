Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні, загинув лікар, травмовано медсестру

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 серпня близько 11:00 російські війська вчергове обстріляли середмістя Херсона.



Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав лікар. Травмовано також медсестру.

Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.

Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.

Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Херсонська окружна прокуратура