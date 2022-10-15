Окупанти вдарили ракетами по Київщині

На місці працюють екстрені служби.

Вранці 15 жовтня російські окупанти атакували ракетами одну з громад Київської області.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Київщина! Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв”, – заявив Кулеба.

Очільник ОВА зауважив, що повітряна тривоги ще триває. Залишайтеся в укриттях до відбою.

Він також закликав не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж. // УНІАН