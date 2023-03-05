Окупанти застосували проти України нові плануючі 1500-кілограмові бомби УПАБ-1500В

УПАБ-1500В була вперше продемонстрована у РФ лише у 2019 році, вона призначена для ураження високозахищених об’єктів на дальності до 40 км

Так звані “ВКС” РФ вперше використали проти України нове й доволі небезпечне озброєння – керовані плануючи бомби УПАБ-1500В (індекс К029Б) вагою 1500 кг, пише Defense Express.

Перше застосування цього виду боєприпасів було зафіксовано декілька тижнів тому проти одного з об’єктів у Чернігівській області. Про це Defense Express стало відомо із власних джерел – на одному з уламків були залишки маркування яке відповідає саме УПАБ-1500В.

Зазначимо, що цей плануючий боєприпас вперше був продемонстрований у експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році розробником “ГНПП “Регион”, що входить до корпорації “Тактическое ракетное вооружение” на виставці МАКС.

Тоді ж було повідомлено, що ця бомба вже пройшла випробування, поставлена на озброєння “ВКС” РФ та отримала перші експортні замовлення.

Висока загроза застосування УПАБ-1500В полягає у тому, що вона відноситься до плануючих, оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації та має бойову частину вагою 1010 кг призначену для ураження високозахищених об’єктів. Декларується, що бомба може скидатися за 40 км від цілі для чого носій має піднятися на висоту у 14 км.

Зазначимо, що також “ГНПП “Регион” демонструвало й менший за калібром боєприпас УПАБ-500В (індекс К08Б), який є зменшеною копією УПАБ-1500В та має вагу 505 кг з яких 390 кг припадає на бойову частину при збереженні інших особливостей.

Водночас використання плануючих бомб з боку РФ залишається одиничними явищами. Забезпечення високої дальності польоту потребує від рашистів польоту на значній висоті, що спрощує виявлення цілей та можливостей ураження носія. Тому цілком можливо, що збитий вчора у районі Єнакієво фронтовий бомбардувальник Су-34 якраз й виконував політ із такими боєприпасами.