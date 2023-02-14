Зброя для України: Зеленський про підсумки «Рамштайну-9» (відео)

Президент зазначив, що не все про “Рамштайн” можна повідомляти публічно.

Президент Володимир Зеленський відреагував на підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн-9”), яке відбулося в Брюсселі (Бельгія).

“Сьогодні – день чергового “Рамштайну”, зустрічі групи військової підтримки України. 54 держави-партнера. Уже дев’ята така зустріч. Маємо чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів. Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових”, – зазначив він у своєму відеозверненні.

Зеленський додав, що не все про “Рамштайн” можна повідомляти публічно, значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима: “Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними”.

УНІАН