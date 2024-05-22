У ТСК інформацію щодо фортифікацій та закупівлі безпілотників отримають і депутати колишньої прокремлівської ОПЗЖ?

Більшість з 15 депутатів-членів комісії – з фракції “Слуга народу”.

Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань використання коштів на побудову фортифікацій і закупівлю безпілотників. Про це відомо з трансляції депутата Олексія Гончаренка, яку він веде в YouTube.

За постанову проголосували 277 депутатів. Цей документ зареєстрували в парламенті вчора, його авторами є парламентарі всіх депутатських фракцій.

“З метою дослідження питань використання бюджетних коштів спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотних літальних апаратів для військових частин та підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань утворюється Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України”, – йдеться у пояснювальній записці.

Основним завданням ТСК є вивчення обставин та підготовка питань щодо потреб сектору безпеки і оборони у БпЛА і формування держзамовлення на їх виробництво та закупівлю. Також депутати мають проаналізувати розподіл, передачу, постачання і взяття на баланс БпЛА військовими частинами і підрозділами.

Крім того, ТСК має проаналізувати облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їх облаштування.

ТСК складатиметься з 15 народних депутатів, головою буде Микола Задорожній (“Слуга народу”), заступником – Михайло Цимбалюк (“Батьківщина”). Членами комісії також будуть “слуги” Андрій Богданець, Єлизавета Богуцька, із “Євросодіарності” Михайло Бондар, із “Платформи за життя та мир” (колишня проросійська ОПЗЖ) – Віталій Борт, із “відновлення України” (теж колишня ОПЗЖ) Анатолій Бурміч (внесений до так званого Реєстру зрадників Руху “Чесно”), “слуги” Олександр Горенюк, Олексій Жмеренецький, із “Голосу” Роман Костенко, “слуги” Дмитро Костюк, Ігор Марчук, із “Довіри” Сергій Мінько, із “За майбутнє” Сергій Рудик і ще один “слуга народу” Олександр Федієнко.

ТСК має діяти рік, а звіт про роботу її члени повинні представити не пізніше шести місяців із дня утворення. // LB.ua