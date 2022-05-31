Окупаційна «мерша» Мелітополя відмовилася від посади після вибухів поблизу «кортежу»

У Мелітополі призначена окупантами міська голова Галина Данильченко просить звільнити її з посади. Вона боїться за власне життя після серії вибухів у місті.

Про це повідомило місцеве видання “РІА Мелітополь”.

Так звана “мер” попросила про відставку. Окупанти запропонували їй здатися спецслужбам України, аби залишити посаду.

Вчора вранці вибухнув автомобіль, за яким рухалася машина з Данильченко від ТЦ “Квартал”. Невідомі заклали вибухівку в каналізаційний люк за кафе “Шторм”. Вибухонебезпечний предмет здетонував під час руху Mercedes. Видання зазначило, що боєприпас явно призначався окупаційній міській голові.

Зазначимо, що внаслідок вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждало кілька людей. На думку мера Івана Федорова, вибух міг бути наслідком партизанської роботи із зачистки російських військових та колаборантів. // Букви