Оперативники Нацполіції затримали у метро чергового диверсанта

Чоловік збирав відомості про місця розташування на території столиці військових частин, блок-постів та техніки Нацгвардії та ЗСУ.

У Києві на одній зі станцій метро оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції звернули увагу на чоловіка, який нервував і дивно поводився.

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили в нього фотоапарат, ноутбук, флеш-накопичувачі та сім-карти.