Оперативники Нацполіції затримали у метро чергового диверсанта

Чоловік збирав відомості про місця розташування на території столиці військових частин, блок-постів та техніки Нацгвардії та ЗСУ.
У Києві на одній зі станцій метро оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції звернули увагу на чоловіка, який нервував і дивно поводився.
Під час поверхневого огляду поліцейські виявили в нього фотоапарат, ноутбук, флеш-накопичувачі та сім-карти.
Окрім того, у комп’ютері він зберігав фотографії місць розташування на території столиці військових частин, блок-постів та техніки Нацгвардії і Збройних Сил України.
Диверсанта передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.
Національна поліція України