Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 08.00 13.12.2024

Розпочалась тисяча двадцять четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 35 авіаударів, скинувши 69 КАБ. Крім цього, здійснив 4170 обстрілів, з них 103 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Локня, Біловоди, Басівка, Татарка, Висока Яруга, Лозова, Гоптівка, Цупівка, Липці, Великі Проходи, Вовчанськ, Кримське, Улакли, Багатир, Комар, Мала Токмачка та Степногірськ.

За минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки російських загарбників.

За вчорашній день на Харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Загризового, Дворічної та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили сім спроб окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 31 штурм наших позицій у районах Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

Дві безрезультатні спроби атакувати позиції українських підрозділів здійснив окупант в напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Триває операція у Курській області, де українські воїни стримали 21 атакувальну дію загарбників. Також терористична армія не припиняє бомбардування власних територій; за наявною інформацією, минулої доби противник завдав 12 авіаударів із застосуванням 18 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 31 бойову броньовану машину, шість артилерійських систем, 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 50 автомобілів окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ