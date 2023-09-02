Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 02.09.2023

Розпочалася п’ятсот п’ятдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Гута-Студенецька, Карповичі Чернігівської області, Чернацьке, Соснівка, Бояро-Лежачі, Кіндратівка, Тур’я, Попівка Сумської області та Ветеринарне, Пильна, Вовчанськ, Охрімівка, Мала Вовча, Варварівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка та Новосергіївка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Виїмка, Федорівка та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населеним пунктам Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Галицинівка, Мемрик Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Курахове, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Золота Нива, Благодатне, Рівнопіль, Новосілка та Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Малинівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Ольгівське, Гуляйпільське, Червона Криниця, Роботине, Щербаки, Степове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Дудчани, Берислав, Тягинка, Херсон, Велетенське та Ольгівка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У тимчасово окупованому населеному пункті Волноваха Донецької області та інших населених пунктах Волноваського району у період з 15 по 30 серпня представниками російських окупаційних адміністрацій проводилися агітаційні заходи з місцевим населенням щодо примусового залучення дітей шкільного віку до освітнього процесу у навчальних закладах за програмою РФ та участі у виборах і голосуванні за кандидатів від партії «єдина росія». До сімей, які відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідуються представники районних відділів освіти у супроводі ФСБ РФ з метою проведення профілактичних бесід щодо дотримання норм російського законодавства про обов’язкове отримання середньої освіти. На батьків складено протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків. Повідомляється, що у разі складання трьох таких протоколів вони будуть позбавлені батьківських прав, а дітей передадуть під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території РФ.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 570 окупантів, 12 танків, 24 бойових броньованих машини, 30 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 34 автомобіля та 4 одиниці спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ