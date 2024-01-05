Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 05 січня 2024 року

Розпочалася шістсот вісімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області; Новодарівка, Оріхів Запорізької області; Зміївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки окупатнів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 7 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районі Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують розширювати плацдарм на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 2 пунктах управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 пункти управління противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 790 окупантів, 9 танків, 14 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 18 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 40 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройних Сил України! Ми переможемо!

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Генеральний штаб ЗСУ