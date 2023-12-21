Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 21 грудня 2023 року

Розпочалася шістсот шістдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські терористи вчергове атакували Україну, застосувавши 35 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони 34 ударні БпЛА було знищено.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Іванівське, Торецьк, Очеретине, Орлівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка Донецької області; Оріхів Запорізької області; Кринки та Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 10 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 6 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують проводити заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Ворог отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

У тимчасово окупованій Донецькій області командування російських окупантів припинило проводити ідентифікацію своїх загиблих загарбників та намагається приховати реальну кількість втрат, аби уникнути зобов’язань щодо виплати компенсацій родинам загиблих терористів. Наприклад у Горлівці 18 грудня до місцевого моргу привезли близько 30 тіл російських загарбників, точніше те, що від них залишилося. Ці фрагменти тіл окупантів, їхнє командування привезло з району ведення штурмових дій північніше Авдіївки. Списки особового складу російських штурмових підрозділів ніхто не складав і не уточнював, а тіла цих окупантів будуть захоронені як невідомі особи.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ урази 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобах противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 1080 російських окупантів, 14 танків, 31 бойова броньована машина, 20 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 48 автомобілів та 5 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ