Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 23 листопада 2023 року

Розпочалася шістсот тридцять восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, в ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено усі 14 шахедів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка, Подоли, Куп’янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Південне, Олександропіль, Авдіївка, Вугледар Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів.

Також і на Бахмутському напрямку російські окупанти наступальних дій не вели. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Окупанти продовжують насильну російську паспортизацію українських громадян на окупованих територіях. На людей тиснуть, їх залякують під час постійних перевірок документів, не лише на вулицях, а й під час постійних облав на помешкання.

Відтак у тимчасово окупованому селищі Розівка, що у Запорізькій області 21 листопада підрозділи російських окупаційних військ спільно з місцевими окупаційними силовиками перевіряли мешканців приватних домогосподарств та багатоквартирних будинків на наявність російських паспортів, а також документи на право власності на нерухоме майно.

У тимчасово окупованій Чаплинці, що у Херсонській області протягом 17-21 листопада військовослужбовці окупаційних військ перевіряли місцевих мешканців на наявність російських паспортів, здійснювали перепис чоловіків призовного віку.

А у населених пунктах північної частини тимчасово окупованого Криму окупаційна так звана «влада» здійснює постійний тиск на місцевих українських громадян. Зокрема, 21 листопада, представники російських спецслужб влаштували облави і ретельно перевіряли у населення особисті речі, мобільні телефони та документи.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1130 окупантів, 20 танків, 36 бойових броньованих машин, 33 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 39 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ