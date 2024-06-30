Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 30.06.2024

Вісімсот п’ятдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, із застосуванням трьох ракет, 48 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 90 КАБ), здійснив майже 3500 обстрілів, в тому числі 119 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1140 осіб, сім танків, 19 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, одна РСЗВ, два засоби ППО, 46 БпЛА ОТР, дві ракети, 75 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.

З початку доби відбулося 47 бойових зіткнень, агресор завдав вісім авіаційних ударів (16 КАБ) та 38 ударів дронами-камікадзе, здійснив 667 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку окупантів в районі Глибокого. За минулу добу, за уточненою інформацією, ворог втратив на цьому напрямку 168 осіб особового складу, одну бойову броньовану машину, одну артсистему та 11 автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та чотири автомобілі.

Куп’янський напрямок. Триває бій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наші війська стримують дві атаки противника біля Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог атакує в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Всього п’ять штурмових дій, три з яких уже відбито.

На Краматорському напрямку наші війська стримують три атаки противника в районі Іванівського та Часового Яру. Ще одну штурмову дію успішно відбито.

На Торецькому напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити своє становище в районах Північного та Південного.

Гаряче на Покровському напрямку. Сили оборони з початку доби відбивали 15 атак противника. 10 штурмових дій зупинено. П’ять атак в районах Прогресу, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої тривають.

На цьому напрямку за попередню добу втрати ворога склали: 343 віськовослужбовця, два танка, дві ББМ, сім одиниць автомобільної техніки та дві артсистеми. Пошкоджено чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів та сім артсистем.

Курахівський напрямок. Загалом вже 10 атак противника за сьогодні. Вісім спроб ворога прорвати наші рубежі успіху не мали, дві атаки тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбивають дві атаки противника в районі Водяного. Також успішно зупинено штурмові дії ворога в районі Урожайного.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Чарівного.

Оріхівський напрямок. Сили оборони зупинили дві атаки противника в районі Роботиного.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.

Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції та нищать окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Боротьба триває! Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ