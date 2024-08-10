Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 10.08.2024

Розпочалась вісімсот дев’яносто дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 90 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 91 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 170 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Заруцьке, Біловоди, Юнаківка, Храпівщина, Василівка, Глухів, Полошки, Береза, Кучерівка, Старі Вирки, Писарівка, Петрушівка, Могриця Сумської області; Сергіївка, Торецьк, Костянтинівка Гродівка, Тимофіївка, Олександропіль, Новодонецьке, Водяне, Вугледар, Новоукраїнка Донецької області; Гуляйполе, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; Зміївка Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили чотири пункти управління, три засоби ППО, сім артилерійських систем, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкти.

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення, зокрема, біля Колісниківки та Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося дев’ять боїв у районах Ступочок, Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 14 разів неподалік Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Гродівка, Желанне, Калинове, Олександрівка та Яснобродівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали п’ять атак противника біля Парасковіївки, Олександрівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворожа наступальна дія противника у бік Водяного – не мала успіху.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також наші воїни знешкодили сім танків, дев’ять бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 82 автомобілі та 20 одиниць спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ