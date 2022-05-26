Отримано чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців

Російські окупанти з допомогою гранат «зачищають» підвальні приміщення, де укривається від обстрілів цивільне населення.

Про це свідчить нова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ.

«Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов», – хизується перед дружиною російський загарбник, який перебував на Харківщині.

Він «заспокоює» її, що це, мовляв, звичайна практика. І водночас переказує, як окупанти з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку.

А серед його «досягнень» – катування: «Я тут творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать».

Запевняє, що робитиме це і в росії. Хоча з його боку будувати будь-які далекоглядні плани – невиправданий оптимізм. Українські захисники добре виконують свою роботу. Тож повернутися додому для цього виродка, швидше за все, – місія неможлива.

Служба безпеки України