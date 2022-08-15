Отримав підвищення від окупантів після Козачої Лопані: повідомлено про підозру колаборанту, який став новим очільником Куп‘янська

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 44-річному чоловіку за фактом зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня у м. Куп’янськ відбувся черговий проросійський захід, присвячений призначенню 44-річного колаборанта на посаду голови «тимчасової цивільної адміністрації Куп‘янського району Харківської області». Як повідомлялось раніше, саме він донедавна був «очільником» адміністрації в окупованій Козачій Лопані.

Нагадаємо, що у зв’язку з тим, що окупанти були незадоволені роботою колишнього мера Куп’янська—зрадника, вони зняли його з посади та заарештували. Тепер місто та район очолює 44-річний колаборант.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура