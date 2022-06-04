ОТУ «Схід» 4 червня знищили 2 склади з боєприпасами та до 60 російських окупантів

За день 4 червня українські захисники на Сході вбили до 60 російських окупантів. Про це йдеться у звіті ОТУ «Схід«.

«Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Сьогодні, 4 червня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт», — йдеться у звіті.

За день 4 червня українські захисники вбили 60 окупантів. Знищили БТР, ББМ, 2 міномети, 26 автівок, 3 безпілотники та 1 паливозаправник.