Пакистан вдарив по Ірану у відповідь на атаку напередодні

Аналітики попереджають, що ситуація може вийти з-під контролю.

Пакистан завдав ударів по Ірану в четвер по сепаратистських бойовиках-белуджах. Удару було завдано у відповідь на атаку Тегерана два дні тому, націлену на об’єкти на території Пакистану, які належать сунітському сепаратистському угрупованню, повідомляє Reuters.

Ісламабад засудив напади у вівторок, у результаті яких загинуло та було поранено щонайменше шість осіб, назвавши їх «незаконними» та попередив Тегеран про «серйозні наслідки». Пакистан також відкликав свого посла з Тегерана та вислав іранського посла в Ісламабаді.

У заяві у четвер вранці міністерство закордонних справ Пакистану підтвердило, що країна здійснила «серію високоскоординованих і спеціально націлених точних військових ударів по схованках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Декілька терористів було знищено під час операції розвідки під кодовою назвою «Марг Бар Сармачар».

Іранські ЗМІ повідомили, що кілька ракет влучили в село в провінції Сістан-Балучестан, що межує з Пакистаном, убивши трьох жінок і чотирьох дітей, усі неіранці.

«Єдиною метою сьогоднішнього вчинку було досягнення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, які є першочерговими і не можуть бути поставлені під загрозу», – додали в МЗС Пакистану.

Джерело в пакистанській розвідці повідомило Reuters, що удари завдали військові літаки.

«Наші сили завдали ударів по білуджським бойовикам всередині Ірану, які належать до BLF», — додав співрозмовник, маючи на увазі Фронт звільнення Белуджистану, який прагне незалежності пакистанської провінції Белуджистан.

Офіційна заява Пакистану після його ударів у відповідь свідчить про бажання стримати суперечку, але аналітики попередили, що це може вийти з-під контролю.

«Мотивація Ірану для нападу на Пакистан залишається непрозорою, але в світлі ширшої поведінки Ірану в регіоні вона може посилитися», – сказав Reuters Асфандир Мір, старший експерт з безпеки Південної Азії в Інституті миру США.