Папа Римський звинуватив Росію в імперіалізмі та закликав скласти зброю

Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в агресії проти України, що супроводжується злочинами проти людяності.

Новопризначений очільник Католицької церкви засудив війну Росії проти України. Він назвав зіткнення “дуже серйозною проблемою, яка зачіпає весь світ” і “справжнім імперіалістичним вторгненням”.

“З моєї точки зору, це (війна – ред.) справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими”, – сказав Лев XIV.

Він додав, що “навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і зло, яке чинить Росія всіма своїми діями там, в Україні”. На його думку, це “справді ситуація, яка волає до неба, яка шукає рішення”.

“І я думаю, що всі ми повинні багато наполягати на просуванні миру, на тому, щоб скласти зброю. Сьогодні ми вже не можемо вдаватися до зброї для вирішення проблем. І ми повинні шукати інші методи, і дай Боже, щоб, принаймні на цей час, була пауза в усьому цьому насильстві, чи то через Страсні тижні, чи то через те, що так багато невинних людей гине, гине через цю несправедливу агресію”, – заявив Папа Римський.