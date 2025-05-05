Парк гусеничних роботів ЗСУ поповнив багатофункціональний «Віслюк»

Комплекс «Віслюк» виготовила команда українських інженерів на запити військових. Платформа має компактні розміри, поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа-лафета. Обладнана двома безшумними електричними двигунами та металевими гусеницями, які забезпечують високу прохідність по складному рельєфі місцевості. Платформа упевнено рухається бездоріжжям, піском, болотом. При цьому робот може транспортувати на собі до 200 кг корисного вантажу. Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечити ще й евакуаційні функції. Його достатньо, аби витягнути позашляховик, який загруз у болоті.

«Віслюка» виготовляють у різних модифікаціях – для виконання завдань з логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень. Також він може слугувати рухомою платформою для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження. Має ребостійкі канали управління. Цей НРК опційно може обладнуватись оптоволоконним модулем. «Віслюки» працюють у будь-яких погодних умовах. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Міністерство оборони України