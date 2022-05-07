Росія обстріляла Сумщину ракетами «повітря — земля»: поранено прикордонника  

Росія завдала авіаобстрілів по Сумщині.Території Миропільської та Хотінської громад з повітря обстріляла ворожа російська авіація.

Про це УНН пише з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

«Це трапилося сьогодні, 7 травня, пообіді, ракетами «повітря — земля». Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України. На фото — шматки однієї з ракет», — йдеться в повідомленні.

5 травня Збройні сили України збили над Сумщиною крилату ракету російських окупантів.

Рашисти час від часу обстріляюють Сумщину через територіальну близькість до кордону з рф.