Росія перекинула у Білорусь морпіхів яких очолював зрадник з ВМС України

Росія перекинула у Білорусь підрозділ 155 бригади морпіхів з Тихоокеанського флоту, яких очолював зрадник з ВМС України, що не вийшов з Криму – Татарченко Ігор.

Про це інформує портал Мілітарний.

До окупації Кримського півострова та переходу зрадника на службу країні-агресорі він був заступником начальника Розвідувального управління штабу Командування ВМС ЗС України.

Станом на 2020 рік зрада Військової Присяги народу України відправили на схід Росії де у званні капітан 2 рангу дали під командування «155 отдельную бригаду морской пехоты Краснознаменного Тихоокеанского флота» з Владивостоку і то у приставці «ВРИО», тобто тимчасово виконуючого обов’язки:

Татарченко Ігор Віталійович під час тимчасового командування 155 бригадою російських морських піхотинців Фото від пресслужби частини

Станом на грудень 2021 року бригаду очолював інший російський офіцер без приставки «ВРИО» – Міхаіл Гудков:

Командир «155 бригады морской пехоты» Міхаіл Гудков Стопкадр з відео

На момент початку тимчасової окупації Росією Криму, Татарченко проходив службу у Севастополі заступником начальника Розвідувального управління штабу Командування ВМС ЗС України у званні капітан 2 рангу.

Як бачимо за 6 років служби в окупанта станом на 2020 рік зрадник з ВМС ЗС України навіть не отримав нове звання.

Татарченко родом з Київщини, а саме Вишгорода, звідки він і пішов на військову службу у вересні 1994 року курсантом військової академії.

За наявною інформацією він очолює батальйонно-тактичну групу (БТГ) «155-й отдельной бригады морской пехоты Краснознаменного Тихоокеанского флота», один з ешелонів з якою прибув до Білорусі 23 січня 2022 року.

У складі БТГ на фото вдалося ідентифікувати:

3 танки Т-80БВ

8 бойових машин піхоти БМП-2

5 бойових машин піхоти БМП-3

4 багатоцільових тягачі МТЛБ або машин на їх базі

Там же присутня певна кількість автомобільної техніки – вантажівок, паливозаправників та спеціальних машин.

Про висування з пункту постійної дислокації «155 отдельной бригады морской пехоты Краснознаменного Тихоокеанского флота» згадували у Conflict Intelligence Team (CIT), аналітики якої вивчали доступні відео пересування російської техніки та коментарі до них.