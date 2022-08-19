Пенсіонера, який із рушниці збив російський Су-34, нагородили медаллю
Ворожий винищувач був поцілений і знищений у березні на Чернігівщині.
Пенсіонер Валерій Федорович із Чернігова, який у березні з рушниці збив російський літак, нагороджений медаллю.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
У березні, коли російські окупанти безперервно бомбили Чернігів, пенсіонер Валерій Федорович взяв свою рушницю і відкрив вогонь. Ворожий винищувач Су-34 був поцілений і знищений. Літак впав, а наш герой отримав медаль “За сприяння в охороні державного кордону”, – йдеться в повідомленні.Tweet