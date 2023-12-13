Пентагон оприлюднив вміст нового пакету допомоги для України на 200 млн. доларів

Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Це оголошення є 53-м траншем з інвентарних запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

У цьому пакеті використовується допомога, яка була раніше дозволена для України протягом попередніх фінансових років відповідно до повноважень Президента про скорочення коштів (PDA), які залишилася після процесу переоцінки.

Можливості в цьому пакеті, оціненому в 200 мільйонів доларів США, включають:

ракети ППО АІМ-9М;

компоненти систем ППО;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, генератори, ремонтне та інше допоміжне обладнання.

Пентагон зазначає, що є вкрай важливим, щоб Конгрес якнайшвидше вжив заходів і ухвалив додатковий запит президента щодо національної безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе консолідувати та розширити свої досягнення на полі бою.

“Безпекова допомога Україні залишається розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу”, – йдеться в повідомленні Міноборони США. // LB.ua