Пентагон розкрив вміст нового пакету військової допомоги Україні

США в рамках нового пакету військової допомоги Україні передадуть кілька сотень одиниць бронетехніки, безпілотників, ракет Javelin. Крім того, планується поставити більше ніж 10 вертольотів Мі-17 і 18 гаубиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Джона Кірбі.