Російська атака на Ізмаїл. Постраждали десятки тисяч тонн зерня для Африки, Китаю, Ізраїля

Сьогодні вночі російські військові вчергове атакували іранськими дронами порти в Одеській області. Це самі ті порти, які зберігали зерно для країн Африки, Китаю та Ізраїля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра – міністра відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

“Росіяни завдали ударів по складам та елеваторам з зерном – пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль”, – повідомив Кубраков.

За його словами, найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. В цьому порту пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.

“Світ має чинити опір. Атаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше. Кожна установка – збережене життя. Швидкість та рішучість – це доля сильних”, – підкреслив міністр.

Кубраков також додав, що українське зерно незамінне для світу і в найближчі роки не може бути заміненим жодною іншою країною. Саме тому, за його словами, будь-яке порушення логістичних ланцюгів викликає дефіцит та стрибок цін, який впливає на кожну людину в світі.

Атака дронів

Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області.

“Внаслідок атаки на об’єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби”, – зазначили в Одеській ОВА.