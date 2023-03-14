Російському кореспонденту-пропагандисту повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру російському журналісту за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст.436-2 КК України).

За даними слідства, 38-річний уродженець рф, військовий кореспондент одного з російських видавництв, з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України перебуває на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

Підозрюваний має власний YouTube-канал, де систематично створює пропагандистські матеріали військової тематики.

Крім того, фігурант проводить інтерв’ю місцевих жителів з приводу подій, що відбуваються та зустрічається з представниками так званої «лнр». У цих відеоматеріалах він виправдовує збройну агресію рф проти України та окупацію територій нашої країни.

Також підозрюваний має власний телеграм-канал, де активно провадить пропагандистську діяльність на користь рф.

Наразі вживаються заходи щодо оголошення особи у розшук та застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури