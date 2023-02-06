Рада скасувала сплату ПДВ та мита при ввезенні дронів, тепловізорів та рацій

Законопроекти розроблялися разом з волонтерськими організаціями.

Верховна Рада звільнила від сплати мита та податку на додану вартість ввезення дронів, тепловізорів та рацій в країну.

“Рада схвалила наші законопроекти №8360/8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та, за зверненням волонтерських організацій, додали рації. Одразу в цілому. За 331 та 326 голосів. Також можливість експрес-відправок та зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів”, – повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За словами депутата, законопроекти розроблялися разом з волонтерськими організаціями. // УНІАН