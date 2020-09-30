Чому в Міністерстві з питань стратегічних галузей хочуть керувати лісами?

Нещодавно створене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості продовжує шукати, чим зайнятися в Україні.

Голова StateWatch Гліб Канєвський спробував розібратися, чому Мінстратегпром цікавить лісова промисловість.

30 вересня заступник Міністра Віталій Немілостівий взяв участь у лісопромисловому форумі. Це викликає певне здивування в експертних колах.

По-перше, тому що лісопромислова галузь не є стратегічною. А по-друге, у самого міністерства є серйозні проблеми з практичною реалізацією власних цілей та завдань. Сам Немілостівий особисто заявляв, що нове міністерство створене задля “турботи” держави за оборонною промисловістю. Але фактично у цього міністерства досі немає ані бюджету, ані офісу, ані штату. Значить, і “турбота” ніяка.

Тому, чим займається заступник Міністра Віталій Немілостівий на непрофільному для власного відомства форумі у час запуску самого відомства, питання риторичне.

Ось деякі думки з цього приводу.

Справа в тому, що ще місяць назад Мінстратегпром хотів отримати в управління всі грошовиті галузі.

У першому проекті положення на Кабмін Міністр Олег Уруський намагався пролобіювати для себе контроль зокрема над деревообробною галуззю. А також контроль над державними аукціонами у “стратегічних” галузях.

Після критичної публікації StateWatch Кабмін затвердив положення Мінстратегпрому у скороченому вигляді. Зокрема з документу зникли і деревообробна галузь, і контроль над аукціонами.

Конкурсні торги без мінстратегів якось успішно управляються командами Мінекономіки та Prozorro вже кілька років.

При цьому для управління лісогосподарством в Україні існує профільне Мінекології. І от саме останнє зайняло принципову позицію, що всі лісогосподарства мають перевести процедури продажу деревини на платформу Prozorro.Sale.

Наслідки для лісників, які збагатилися на тіньовому продажі державного лісу очевидні, – це втрата клієнтів та втрата потоків.

Просто один із епізодів, який розкриває тіньовий оборот коштів на лісі: минулого року НАБУ затримало начальника лісгоспу на Харківщині за хабар детективу в $100 тис.

Щоб убезпечитися від реформ, директори лісгоспів терміново об’єднуються і шукають когось, хто в уряді захистить їх від переходу на Prozorro.Sale. Тож не буде сюрпризом, якщо найближчим часом ліси віддадуть Мінстратегпрому.