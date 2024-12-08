Передані Україні танки Abrams були недоукомплектовані та виявилися не дуже корисними

Радник з національної безпеки чинного президента США Джейк Салліван заявив, що танки Abrams, які передали Україні, були недоукомплектовані та виявилися не дуже корисними на полі бою.

Про це він заявив під час форуму національної оборони у США.

За словами Саллівана, що така оцінка цілковито сходиться з висновками американських військових.

Він також висловився щодо винищувачів F-16, заявивши, що Сполучені Штати готові навчати більше українських пілотів на винищувачах F-16, а проте цього досі не сталося через нібито брак контингенту в Україні для цього.

Щодо ракет ATACMS та дозволу завдавати ударів по території росії ними, то Салліван відзначив, що це «не панацея для цієї війни, а лише ще одна додаткова можливість для Києва».

Abrams для України

У січні 2023-го президент США Джо Байден оголосив, що його країна відправить Україні 31 танк Abrams, аби сформувати танковий батальйон. Залежно від модифікації ці танки оснащені гарматою 105 мм або 120 мм, а також трьома кулеметами.

Перша партія американських танків прибула до України на кілька місяців раніше, ніж планувалося. Їх доставили для використання в літньому контрнаступі України проти росії, писало New York Times.

Окрім того, приблизно 200 українців проходили навчання на Abrams під керівництвом США в Німеччині.

Загалом від початку 1980-х виготовили приблизно 9 тисяч одиниць цієї техніки. Більшість із них перебувала або перебуває на озброєнні США. // hromadske