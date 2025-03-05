Перший Центр рекрутингу – оптимальний спосіб приєднатися до ЗСУ

На тлі поточних викликів на міжнародній арені та непростої ситуації на фронті кожен із нас має зробити вибір: залишатися осторонь або активно сприяти зміцненню обороноздатності країни. Якщо ви підтримуєте другий варіант, тоді найефективнішим рішенням буде приєднання до Сил оборони України. Ця стаття допоможе вам дізнатися, як зробити це через 1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Рекрутинг як альтернатива мобілізації

Багато хто вважає, що вступити до війська можна лише через мобілізацію, проте це не єдиний шлях. Альтернативою є добровільний рекрутинг – ефективний механізм, що пропонує можливість обрати військову спеціальність відповідно до власних навичок та інтересів. 1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ забезпечує цей процес через офіційний сайт: https://lfrecruiting.com.ua/.

Основні відмінності рекрутингу

Рекрутинг у Сухопутні війська ЗСУ нагадує стандартне працевлаштування. Ви самостійно обираєте спеціальність та проходите всі етапи відбору. Крім бойових позицій, є можливість зайняти такі посади:

водія; стрільця; логіста; кухаря; юриста; оператора БПЛА; IT-фахівця і так далі.

Чи видають повістки у 1 Центрі рекрутингу?

Ні, рекрутинговий центр не займається видачею повісток. Це окрема установа, створена Міністерством оборони як аналог центру зайнятості для Збройних Сил України. Його база даних не пов’язана з ТЦК та СП, що гарантує добровільність процесу.

Фахівці Центру рекрутингу допомагають кандидатам на кожному етапі:

консультують щодо умов служби та контракту;

аналізують досвід, освіту та побажання, підбираючи оптимальну вакансію;

супроводжують під час оформлення документів та проходження ВЛК;

підтримують до моменту зарахування до підрозділу.

Чи можуть жінки долучитися до ЗСУ через рекрутинг?

Так, і не просто можуть, але і хочуть – сьогодні майже 20% новобранців – це жінки. У війську знайдеться місце для кожного, хто хоче захищати країну, незалежно від статі. 1 Центр рекрутингу гарантує прозорість процесу та широкий вибір посад.

Вибір спеціальності та гарантії стабільності

Ті, хто не має військового досвіду, можуть сумніватися у виборі спеціальності. Саме для цього рекрутинговий центр допомагає визначити найкращу посаду. Головна перевага – ви потрапите саме туди, куди планували, адже змін у розподілі не буде.

“Контракт 18-24” – можливість для молоді

Громадяни до 25 років можуть долучитися до війська за спеціальною програмою “Контракт 18-24“, що передбачає річну службу та фінансову підтримку в розмірі 1 000 000 грн:

200 000 грн – після підписання контракту у військовій частині;

300 000 грн – після проходження базової підготовки;

500 000 грн – після завершення річного контракту.

Окрім фінансових виплат, передбачено такі соціальні гарантії:

компенсація оренди житла; повне медичне забезпечення; можливість отримати іпотеку під 0% через програму “єОселя”; безкоштовне навчання у ВНЗ; право на виїзд за кордон; відстрочка від мобілізації на один рік після закінчення контракту.

Детальніше про програму можна дізнатися на офіційному сайті https://lfrecruiting.com.ua/.

Як відбувається процедура рекрутингу?

Процес нагадує працевлаштування:

звернення до Центру рекрутингу та вибір вакансії;

проходження співбесіди для оцінки мотивації та відповідності вимогам;

оформлення документів та проходження військово-лікарської комісії;

направлення до навчального центру чи бригади для проходження базової загальновійськової підготовки;

спеціалізоване фахове навчання.

Якщо ви готові стати частиною Сил оборони України, 1 Центр рекрутингу – це найкращий вибір для швидкого та зручного вступу до війська.