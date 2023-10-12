Мародерство російських загарбників на Київщині та злочини на Харківщині: відео з телефонів рашистів, захоплених в полон та знищених в Україні

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) отримали доступ до мобільних телефонів бійців російської так званої приватної армії «Редут». На відео, записаних самими військовими під час спроби штурму Київської області у лютому-березні 2022-го року, вони показують, як маскують свою військову техніку просто у дворах місцевих жителів, як хазяйнують у чужих будинках і привласнюють автівки та інше майно. А на відео за серпень-вересень минулого року «редутівці» зафіксували, як вивозять на допити та катування жителів Харківщини.

«Редут», як з’ясували «Схеми» у спільному з проєктом «Система» розслідуванні, по факту є секретною системою вербування тисяч росіян на війну проти України. Журналісти оприлюднили докази того, що це збройне формування контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).

На одному відео російські військові вихваляються привласненим мотоциклом: «Дядьку, покатайся на мотоциклі», «Ось він – трофей!».

На іншому – обговорюють автомобіль, який належить місцевим жителям і який вони забрали собі: «А ось це наш «мерс», «А знаєте, хто на ньому їздить? Я!», «А знаєте, хто його знайшов? Я!».

Крім населених пунктів, які російські військові власноруч прописували у внутрішній документації, доступ до яких також отримали журналісти, аналіз десятків телефонних трафіків бійців «Редуту» допоміг довести їхню причетність до окупації навесні 2022 року таких селищ на Київщині, як Бабинці, Клавдієво-Тарасове та Бородянка. А відео з телефонів окупантів-блогерів вивели «Схеми» на точні локації – будинків місцевих жителів, в яких перебували «редутівці», йдеться у розслідуванні.

В одних приватних оселях вони вихвалялися мародерством, розпивали вкрадений алкоголь, виголошуючи «за перемогу!», в інших – ховалися від обстрілів та маскували свою техніку.

Жителька села Загальці Бородянського району розповіла журналістам, як російські військові забрали з дому її майно: «Все винесли. І плиту, і бойлер прострелений, двері – вони були вибиті взагалі».

Жителька села Качали розповіла журналістам, що «редутівці» мотивували свої дії тим, що шукали «нацистів» і «біолабораторії».

«Голуби в нас були, купили пару голубів якраз перед цим дитині. Випускаю голубів, вони прибігли, і кажуть — «с какой целью» ви тримаєте голубів. Розумієте?» – згадала жителька Юлія.

Тяжіння російських військових до блогерства допомогло журналістам не тільки відновити хронологію їхнього руху Україною, але й встановити, хто саме брав участь у бойових діях, ідентифікувати особовий склад та командирів, які віддавали накази.

Також у телефоні одного з найманців «Редуту» журналісти знайшли відео, як вони за наказом «куратора від ГРУ» з позивним «Амур» відвозили на допит та у подальшому катування жителів смт Борова Ізюмського району Харківської області.

Пізніше четверо комбатантів – це Руслан Колєсніков («Булат»), Михайло Іванов («Покров»), Валентин Бич («Рашид») та Максим Вольвак («Ескадра») – потрапили в український полон, а згодом їх засудили за катування трьох цивільних у Боровій.

На суді вони визнали провину, але в інтерв’ю «Схемам» стверджували, що «лише виконували накази». Натомість з відео з телефону «редутівця» зрозуміло, з яким настроєм вони «виконували накази». «Їдемо брати повторно укропів, атовців, бл**ь. Зранку взяли, на сході сонця, бл**ь, одну групу, зараз їдемо брати другу. Ось і все. Настрій ї**чий», – говорять вони та сміються.

А поїздки за майбутніми жертвами катувань називають «бл*-бл*-каром», оскільки возять «пасажирів».

Проєкти Радіо Свобода «Схеми» та «Система» встановили, що російська так звана приватна військова компанія «Редут», бійці якої брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну і безпосередньо у бойових діях на Київщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині – є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ). Журналісти провели найбільш масштабне дослідження діяльності підрозділів системи «ПВК «Редут», який в Росії позиціонують як «добровольче» формування, але по факту є прихованою системою рекрутингу найманців для російської розвідки.

Російське Міністерство оборони, представники ГРУ і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповіли на запитання журналістів. Заступник голови ГРУ Володимир Алєксєєв поставив емодзі з серцем на питання журналістів у Telegram, а голова «Союзу Добровольців Донбасу», який увійшов в «Редут», у відповідь почав записувати журналістам голосове повідомлення, але на цьому зупинився.

Журналісти ідентифікували сотню бійців і командирів «ПВК «Редут», які брали участь у вторгненні в Україну

Більше від третини ідентифікованих журналістами військових формування фігурували в базах «Миротворця» як учасники військових дій в Україні з 2014 року. Приблизно кожен шостий раніше служив у групі «Вагнер», кожен десятий – воював у Сирії, на боці режиму Башара Асада.

Ще одна тенденція, яку помітили журналісти «Системи», проаналізувавши базу судових приставів РФ – серед ідентифікованих «редутівців» щонайменше три десятки боржників із загальною сумою боргу понад 200 тисяч доларів.

У 2023 році одразу декілька загонів «ПВК «Редут» почали набирати ув’язнених із російських колоній. Вони потрапляють у «Редут» із різних регіонів: Мордовії, Тули, Єкатеринбурга, Владивостока, Бєлгорода, Пермського краю, Республіки Башкортостан, Свердловської та Саратовської областей. Журналісти, спираючись на відкриті дані та розмови із родичами засуджених, змогли дізнатися імена 32 таких ув’язнених.

У розслідуванні журналісти також називають імена бойових командирів. Зокрема, батальйон «Чібіс» у складі «Редуту», що заходив на Київщину – очолював сербський військовий Давор Савічич із позивним «Вовк». У минулому розшукуваний Інтерполом, з 2014 року він воював на Донбасі та в Сирії, зокрема, у складі групи «Вагнер» – командував взводом сербів.

У 2019 році, як писали у російських медіа, Давор Савічич знову приїхав на Донбас – як інструктор у «групі фахівців ГРУ, які допомагали армії так званої «ДНР». У 2022-му Савічич вкотре повернувся в Україну, на Київщину – додатково це підтверджується білінгами, до яких отримали доступ «Схеми» – дані щодо пересування його телефона, що з’єднувався з вежами зв’язку в декількох селах неподалік столиці.

Командиром однієї з рот, як виявили «Схеми» – був Олексій Верещагін. У минулому – президент київського байкерського клубу «Нічні вовки». Після 2014 року – бойовик незаконних збройних формувань, підтримуваних Росією на Донбасі. Саме цей військовий разом із підлеглими у березні 2022-го вигнав із власного будинку мешканців деокупованого села Качали на Київщині і, згідно з їхніми свідченнями журналістам, організував там пункт дислокації.

Ще один «редутівець», який також брав участь у штурмі Київщини – командир однієї з рот Олексій Макаревич. Згідно з даними СБУ, в 2014-15 роках Макаревич воював на Донбасі, у 2018-19 – у складі групи «Вагнер» брав участь – у «придушенні демократичних протестів у Судані». Нині його вже немає серед живих.

Командиром взводу на Київщині, а згодом – роти на Харківщині, – був Олексій Македонський із позивним «Білий». Саме йому підпорядковувалися четверо військових – це Руслан Колєсніков («Булат»), Михайло Іванов («Покров»), Валентин Бич («Рашид») та Максим Вольвак («Ескадра»), які потрапили в український полон і згодом були засуджені за катування місцевих жителів Харківської області. «Схеми» записали з ними інтерв’ю і додатково верифікували імена тих командирів, які віддавали їм накази.

У розслідуванні «Схеми» та «Система» встановили, що «Редут» є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).

Зв’язок з російською розвідкою доводять внутрішні документи «ПВК «Редут», які отримали у своє розпорядження «Схеми» і в яких бійці самі вказують, що підпорядковуються ГРУ.

Це, зокрема, рапорт щодо втрат одного з підрозділів «Редуту» – «Вовків».

Або – довідка, видана одному з військових, де зазначена військова частина, яка, згідно з аналізом журналістів, входить у склад іншої в/ч – 21208. А вона є частиною спецпризначенців ГРУ ГШ, який воює в Україні з 2015 року.

Також щонайменше четверо з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу «Редуту» «Вовки» є колишніми або чинними співробітниками ГРУ – у російських базах даних зазначена військова розвідка або ж пов’язані із нею в/ч як місце їхньої роботи та проживання.

Журналісти «Системи» залегендовано поспілкувалися з десятком рекрутерів, які набирають бійців для різних підрозділів в складі «Редуту», і як потенційні новобранці вже на етапі добору дізналися, що управління і фінансування так званою «ПВК» здійснює російська розвідка.

Прямо підтверджують той факт, що ГРУ контролює «Редут» самі бійці цього формування.

Журналістам вдалось поговорити із декількома «редутівцями», які в 2022 році потрапили в український полон, а згодом були засуджені за катування жителів Харківщини. Це Руслан Колєсніков («Булат»), Михайло Іванов («Покров»), Валентин Бич («Рашид») та Максим Вольвак («Ескадра»). Пізніше в інтерв’ю «Схемам» вони розповіли, що їхали служити в 16-ту бригаду спеціального призначення ГРУ Генштабу Росії.

База цієї бригади – «Тригуляй» – знаходиться під Тамбовом, там же бійці «Редуту» тренуються перед відправкою в Україну, йдеться у розслідуванні.

Засуджені розповіли журналістам, що безпосередньо віддавав накази шукати «атовців» та інших проукраїнських активістів на Харківщині військовий із позивним «Амур». Він же проводив допити затриманих мешканців. За катування одного з них четверо російських військових отримали вирок. «Редутівці» називають «Амура» «куратором від ГРУ». Ідентифікувати його наразі не вдалось.

У розслідуванні журналісти також наводять ім’я полковника Олексія Кондратьєва – як одного з основних кураторів так званого «добровольчого корпусу» за лінією ГРУ, куди входять і «редутівці», та генерал-лейтенанта і заступника голови російської розвідки Володимира Алєксєєва – як головного ініціатора створення цієї так званої «ПВК».

Ані Володимир Алєксєєв та Олексій Кондратьєв, ані російське Міністерство оборони та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповіли на запитання журналістів.

За набір найманців у так звані «приватні військові компанії» і «добровольчі формування» відповідає, найімовірніше, Сергій Дроздов – йдеться у розслідуванні. У витоку бази російської податкової служби зазначено, що у 2021 році Дроздов отримував дохід у Військовій академії генерального штабу ЗС РФ. А в 2023 році обійняв посаду т.в.о. начальника 2-го управління Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ. Ця структура відповідає за організацію призову і комплектацію військ. Дроздов – один із учасників нарад комітету Ради Федерації з оборони та безпеки. Також його можна помітити на фото і відео з нагородження найманців.

За допомогою аналізу внутрішніх документів, сотень сторінок російських військових у соцмережах, даних із закритих російських баз та супутникових знімків території України, журналісти також змогли встановити шлях цього формування територією України після 24 лютого: частина «редутівців» брали участь у бойових діях на Київщині, згодом на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

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Джерело: Радіо Свобода