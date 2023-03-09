Путінські «чудобагатирі»-мародери вантажівками вивозять награбоване з Херсонщини

Вони використовують автівки, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам.

Російські окупанти вивозять з Голої Пристані та Нової Збур’ївки Херсонської області награбоване майно.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення. “В окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку. Все це вивозиться вантажними автомобілями, якими окупанти доставляли боєприпаси своїм підрозділам.

Мародерство російської армії

Як відомо, російські загарбники від початку повномасштабної війни вивозять із домівок українців цінності, побутову техніку та речі. Навесні вони через Білорусь відправили додому кур’єрською службою більше 2-х тонн крадених речей.

Коли російські війська тікали з Херсона та області, вони вивезли комунальне майно. За даними Генерального штабу, вони також забрали все медичне обладнання з лікарень Каховки та Нової Каховки.

Журналісти з’ясували, що тільки з Херсона росіяни вивезли більш ніж 15 тисяч предметів мистецтва та об’єктів історичної спадщини. // УНІАН