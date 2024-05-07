Військкомати нагадують громадянам за що світить 8 років тюрми
За поширення інформації у соціальних мережах та спільнотах щодо пересування співробітників ТЦК під час виконання роботи загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Хмельницького ТЦК у Facebook.
При цьому зазначається, що розкриття інформації щодо роботи ТЦК містять ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період).
Зокрема, це виражається втручанням в діяльність ТЦК, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями.
Тому, за поширення інформації щодо роботи ТЦК, передбачена відповідальність у виді позбавлення волі від п’яти до восьми років.